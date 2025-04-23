Одесити мають змогу отримати психологічну допомогу безкоштовно

24 квітня 2025 року в медичних закладах Одеси проведуть День обізнаності та піклування про ментальне здоров’я. Акція організована за підтримки Департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради та Одеського міського Центру здоров’я до Всеукраїнського дня психолога.

Цього дня лікарі та психологи міських медзакладів проводитимуть роз’яснювальну роботу серед відвідувачів закладу щодо важливості піклування про своє ментальне здоров’я, надаватимуть рекомендації щодо збереження ментального здоров’я дітей і дорослих, способів самодопомоги та надаватимуть професійну психологічну допомогу.

24 квітня всі охочі можуть звернутися до свого сімейного лікаря або педіатра для вирішення питань, пов’язаних з ментальним здоров’ям у дорослих та дітей. Також можна звернутися для отримання психологічної допомоги до медзакладів за адресами:

1. Консультативно-діагностичний центр № 6

вул. Добровольців (Маршала Говорова), 26а, 3-й поверх, кабінет психолога № 316, з 9:00 до 13:00.

2. Консультативно-діагностичний центр № 29

вул. Академіка Заболотного, 13а, 1-й поверх, кабінет сімейного лікаря № 1, з 9:00 до 13:00;

вул. Академіка Заболотного, 32а, 1-й поверх, кабінет сімейного лікаря № 10 – з 8:00 до 14:00; 2-й поверх, кабінет сімейного лікаря № 12а — з 14:00 до 19:00; кабінет сімейного лікаря № 12б — з 14:00 до 17:00;

вул. Кримська, 66, 1-й поверх, кабінет сімейного лікаря № 23, з 8:00 до 16:00.

3. Міська клінічна лікарня № 1, консультативно-діагностичне відділення

вул. Болгарська, 38, 2-й поверх, кабінет психолога № 201 – з 8:00 до 15:00; кабінет психотерапевта № 202 – з 9:00 до 16:00.

4. Міська лікарня № 5, консультативно-діагностична поліклініка

вул. Троїцька, 38, 1-й поверх, кабінет психолога № 19, з 10:00 до 13:00.

5. Міська лікарня № 8, консультативно-діагностичне відділення

Фонтанська дор., 110, реабілітаційний корпус, 1-й поверх, кабінет № 1, з 9:00 до 14:00.

6. Міська клінічна лікарня № 10, діагностично-консультативний центр

вул. Олексія Вадатурського (Маршала Малиновського), 61а, вхід № 1, 2-й поверх, кабінет терапевта № 4 – з 8:00 до 12:00; 3-й поверх, Центр ментального здоров’я, кабінет психолога – з 12:30 до 15:00.

7. Центр первинної медико-санітарної допомоги №2

кабінети сімейних лікарів з 8:00 до 20:00 за адресами:

пров. Обсерваторний, 8;

вул. Добровольців (вул. Маршала Говорова), 26;

вул. Сегедська, 16;

вул. Пастера, 56;

вул. Базарна, 77.

8. Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3

кабінети сімейних лікарів з 8:00 до 19:00 за адресами:

Фонтанська дор., 30/32;

Фонтанська дор., 110;

вул. Сім’ї Глодан (вул. Ільфа та Петрова), 63/1;

пров. Рислінга (Ушакова), 9;

вул. Наукова (Шишкіна), 48/1;

Люстдорфська дор., 170;

вул. Юхима Геллера, 43.

9. Центр первинної медико-санітарної допомоги № 4

вул. Левітана, 62, 2-й поверх, кабінети сімейних лікарів, з 9:00 до 17:00

10. Центр первинної медико-санітарної допомоги № 5

кабінети сімейних лікарів з 9:00 до 19:00 за адресами:

вул. Семена Палія, 58;

вул. Семена Палія, 88;

вул. Академіка Заболотного, 41а;

вул. Академіка Заболотного, 59/1;

вул. Давида Ойстраха, 7;

просп. Князя Володимира Великого (Добровольського), 159, кабінети психологів № 5, 7, з 9:00 до 19:00.

11. Центр первинної медико-санітарної допомоги № 16

кабінети сімейних лікарів з 8:00 до 20:00 за адресами:

вул. Івана та Юрія Лип, 1;

вул. Юхима Фесенка, 11;

вул. Бугаївська, 46;

вул. Болгарська, 38;

вул. Житомирська, 2, 3-й поверх, кабінет психолога № 327, з 8:00 до 14:00.

12. Центр первинної медико-санітарної допомоги № 18

кабінети сімейних лікарів з 9:00 до 16:00

вул. Героїв оборони Одеси, 52;

вул. Отамана Чепіги, 54;

вул. Торгова, 29/31.

13. Дитячий консультативно-діагностичний центр ім. Академіка Б.Я. Резніка

вул. Всеволода Змієнка (Дворянська), 10, 1-й поверх, кабінет № 14 – з 13:00 до 16:00; 2-й поверх, кабінет № 27а – з 08:00 до 12:00.

14. Дитяча міська поліклініка № 1

прийом лікарів-педіатрів з 09:00 до 17:00:

вул. Праведників світу, 36;

вул. Отамана Чепіги, 54.

15. Дитяча міська поліклініка № 2

вул. Владислава Бувалкіна (Бочарова), 59, 3-й поверх, кабінет № 330 – з 9:00 до 14:00, 5-й поверх, кабінет № 511 – з 8:00 до 13:00 та з 14:00 до 19:00.

16. Дитяча міська поліклініка № 3

прийом лікарів-педіатрів з 08:00 до 20:00:

вул. Єврейська, 11;

вул. Павла Зеленого (Коблевська), 14/16.

17. Дитяча міська поліклініка № 4

вул. Добровольців (Маршала Говорова), 26, 2-й поверх, кабінети педіатрів, з 09:00 до 19:00.

18. Дитяча міська поліклініка № 5

вул. Євгена Танцюри (Генерала Петрова), 80, 4-й поверх, кабінет № 41, з 10:00 до 16:00.

19. Дитяча міська поліклініка № 7

вул. Старопортофранківська, 46, 2-й поверх, кабінет клінічного психолога № 23, з 9:00 до 12:00.