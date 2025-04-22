Озброєне пограбування в Одесі: нападнику загрожує 15 років в’язниці

В Одесі 29-річний чоловік погрожував водієві пістолетом і відібрав у нього 3500 гривень. Зловмисник, під виглядом пасажира, попросив підвезти його до вокзалу, а неподалік від пункту призначення здійснив напад. Після злочину він зник, але невдовзі був затриманий поліцією.

Чоловікові оголосили підозру за ч. 4 ст. 187 КК України — розбій, вчинений в умовах воєнного стану. Суд взяв його під варту без права внесення застави. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.