Ворожі БПЛА атакували Одесу

У ніч на понеділок, 21 квітня, Одеса зазнає атаки з боку російських дронів-камікадзе типу "Shahed". Місцеві жителі повідомляють про вибухи в різних районах міста.

Станом на 22:30: У місті продовжуються вибухи, триває масштабна атака ворожих безпілотників. Як повідомив Геннадій Труханов, ситуація залишається напруженою.

Нагадаємо, "великоднє перемир'я", яке формально тривало з 20 по 21 квітня, завершилось, однак президент Володимир Зеленський запропонував продовжити його відмовою від дронових та ракетних атак по цивільній інфраструктурі.

Кремлівський правитель Путін у відповідь сказав, що Москва "проаналізує" цю пропозицію. Однак варто зазначити, що РФ не припинила обстрілів території України.