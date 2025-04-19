Житель Білгород-Дністровщини, причетний до фатального ДТП, в якому загинула його дружина, постане перед судом

Автопригода сталася в січні серед дня на трасі Одеса – Рені.

Під час досудового розслідування слідчі поліції встановили, що 48-річний житель Старокозацької громади, з’їжджаючи на легковому автомобілі з головної дороги на другорядну, під час повороту ліворуч був неуважний і не пропустив рейсовий автобус під керуванням 36-річного жителя Болградського району, який їхав у зустрічному напрямку та мав перевагу в русі.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула 48-річна дружина водія легковика, яка перебувала на пасажирському сидінні. Керманича автівки доправили до лікарні з переломами ребер. Пасажири та керманич автобуса не постраждали.

Водіїв обох транспортних засобів перевірили на стан сп’яніння – вони були у тверезі.

Як повідомив начальник Білгород-Дністровського районного відділу поліції Павло Бобчинський, зібравши висновки низки судових експертиз та інші докази, слідчі висунули водієві автівки обвинувачення в порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинили смерть потерпілої. Досудове розслідування завершено і обвинувальний акт за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України скеровано до суду. Правопорушнику загрожує до восьми років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Підтримувати обвинувачення в суді буде Білгород-Дністровська окружна прокуратура.

Білгород-Дністровський районний відділ поліції Одещини