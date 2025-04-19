В Одесі розшукують трьох дітей, які втекли з реабілітаційного центру

Одеським районним управлінням поліції № 1 встановлюється місцезнаходження 11-річного Артема Стоянова, 12-річного Данила Приходченка та 10-річного Сергія Шевченка, які сьогодні, 19 квітня, втекли з реабілітаційного центру в Київському районі Одеси.

Прикмети Артема Стоянова: зріст 150 см, світле та коротко стрижене волосся.

Особливі прикмети: має шрам на правій щоці у вигляді букви «Т» та гіпс на правій руці.

Був одягнений в блакитну кофту.

Прикмети Данила Приходченка: зріст 133 см, худорлявої статури, очі карі, волосся пофарбоване в бордовий колір, коротко стрижене.

Був одягнений в темні штани та спортивну кофту з капюшоном.

Прикмети Сергія Шевченка: низького зросту, смуглявий, очі карі.

Був одягнений в темно-синю спортивну куртку.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження хлопців, просимо повідомити до ОРУП № 1 за номером телефону (048) 779 49 62 або на спецлінію 102.