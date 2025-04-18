Одесити, які переживають складні життєві ситуації, можуть отримати адресну матеріальну

За рішенням Піклувальної ради одеситам, які опинилися в складних життєвих обставинах, призначається адресна матеріальна допомога та надаються соціальні послуги.

18 квітня 2025 року відбулося засідання Піклувальної ради (протокол № 15), на якому були розглянуті звернення громадян м. Одеси та прийняті відповідні рішення.

Зокрема, прийняті рішення щодо надання адресної матеріальної допомоги на вирішення різних видів соціально-побутових проблем 287 громадянам.

Крім того, на засіданні прийняті рішення щодо надання соціальних послуг 132 особам, які опинились у складних життєвих обставинах, комунальними установами, діяльність яких координує Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради.