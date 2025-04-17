В Одесі запускають нові електростанції

Одеса отримала від міжнародних партнерів газопоршневі когенераційні установки. Депутати Одеської міської ради погодили виділення коштів на встановлення та введення в експлуатацію цих установок.

Наразі це 11 машин: 4 потужних установки було надано UNDP за підтримки урядів Японії, Норвегії та Швеції; ще 7, менш потужних, для квартальних котелень — від Німецької агенції GIZ.

Першу установку потужністю 3,3 МВт вже запущено - наступної зими вона забезпечуватиме роботу однієї з районних котелень міста.

Крім того, проводяться роботи з монтажу ще 5 установок. Роботи масштабні та вартісні. Вони включають прокладання кабельних ліній, спорудження фундаментів, підключення до зовнішніх газових та електричних мереж тощо.

Всього місто очікує від наших партнерів 16 газопоршневих когенераційних установок загальною потужністю 31,8 МВт. Цього достатньо, щоб забезпечити електроенергією всю критичну інфраструктуру Одеси. Решта має надійти протягом цього та наступного років.

«Ми всі живемо в Одесі і важливість цього питання очевидна для кожного. До нового опалювального сезону ми повинні встигнути встановити та підключити максимальну кількість установок, забезпечивши їхнє підʼєднання не лише з котельнями, а й з іншими об'єктами критичної інфраструктури», - зазначив мер Одеси Геннадій Труханов.