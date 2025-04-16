Троє людей постраждали внаслідок удару безпілотника по Одесі: ДСНС показала наслідки атаки РФ

У ніч проти 16 квітня Росія атакувала Одесу ударними дронами. Унаслідок атаки постраждали троє людей. На місці події працювали рятувальники.

Про це повідомили у ДСНС Одещини.

У ДСНС розповіли, що через російський удар пожежі виникли за декількома адресами, горіли житлові будинки, пошкоджені складські будівлі.

"В одному з житлових будинків родина дотрималась правил "двох стін", що ймовірно і врятувало їм життя, адже будівля повністю понівечена", — йдеться у повідомленні.

На місцях працювали психологи ДСНС та поліції. До ліквідації наслідків залучались 52 вогнеборці та 15 одиниць техніки, від Асоціації добровільних пожежників України — дві одиниці техніки та пʼять людей.

У регіоні 15 та 16 квітня лунала повітряна тривога через БпЛА. Перша — з 21:28 до 22:37. Другу ввімкнули о 00:42 і скасували о 2:15. Під час неї в Одесі були вибухи близько 1:45 та 1:58.