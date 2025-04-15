Нічна тривога в Одесі: повідомляють про вибухи та атаку дронів

Одесу атакують російські безпілотники, — повідомив мер міста Геннадій Труханов



У Повітряних силах раніше застерігали про рух ворожих БпЛА з боку Чорного моря в напрямку Одещини.

Моніторингові канали повідомляють, що "Шахеди" над Одесою летять низько. Окрім того, Повітряні сили о 1:25 попередили, що фіксуються нові безпілотники з акваторії Чорного моря у напрямку області.

Після цього, о 1:34, одесити знову чули вибухи.

Нові вибухи в Одесі, влада закликає перебувати у безпечних місцях!