В Одесі триває підготовка кладовищ до поминальних днів

Цього року Дні пам'яті покійних проводяться 26 і 27 квітня. Комунальники виконують роботи з приведення територій кладовищ у належний санітарний вигляд. Підрізують кущі та дерева, приводять у порядок газони, виконують покіс трави, прибирають та вивозять сміття. Також за необхідністю проводять ремонт огорож і будівель, фарбують туалети та вхідні групи до кладовищ, перевіряють водорозбірні колонки тощо.

У роботах з прибирання територій одеських кладовищ задіяно 75 працівників підприємства. Вивезено близько 1500 куб. м сміття. Роботи тривають.

Комунальне підприємство «Спецпідприємство комунально-побутового обслуговування» здійснює поточне утримання і експлуатацію 11 кладовищ і крематорію.