Поліція затримала одесита, якого підозрюють у тяжкому нападі на сусіда по комуналці

Подія сталася ввечері минулого тижня в комунальній квартирі житлового будинку на вулиці Євгена Танцюри. За даними слідства, 44-річний одесит, який зареєстрований за вказаною адресою, але проживає за іншою, навідався до житла і, відчувши сморід, розпочав конфлікт з 53-річним сусідом через те, що той захарастив оселю мотлохом. У розпал сварки, молодший за віком чоловік побив старшого металевою палицею.

Зловмисник з місця події втік, а потерпілий вийшов на вулицю, де попросив допомоги в перехожих, які викликали «швидку». Лікарі госпіталізували побитого чоловіка з тілесними ушкодженнями у вигляді тупої травми живота та розриву селезінки, і сповістили про пацієнта поліцію.

Того ж вечора поліцейські розшукали правопорушника за іншим місцем мешкання і затримали в процесуальному порядку. Ймовірне знаряддя злочину слідчі вилучили та скерували на експертизу.

«Зібравши достатню кількість доказів, ми повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння. Цей злочин карається позбавленням волі на строк до восьми років. За нашим клопотанням суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідство триває під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури міста Одеси», - зазначив слідчій Одеського районного управління поліції № 1 Вадим Суботка.

Одеське районне управління поліції № 1