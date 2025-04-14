Давній Єрусалим в Одесі: як Дерибасівська занурилася у пасхальну атмосферу

У неділю 13 квітня центральна вулиця Одеси перетворилася на сцену біблійних подій. На Дерибасівській відбулася масштабна Пасхальна реконструкція, під час якої учасники відтворили останні години життя Ісуса Христа. Глядачі мали можливість побачити ключові біблійні сцени: в'їзд Ісуса до Єрусалиму, Таємну вечерю з апостолами, молитву в Гетсиманському саду, суд Понтія Пілата й арешт Ісуса Христа.

Центр міста на кілька годин занурився в атмосферу давнього Єрусалиму. Організатори залучили понад 300 костюмованих персонажів та 120 людей, які займалися підготовкою заходу. Цьогорічна реконструкція включала більше локацій, порівняно з попередніми роками.

Роман Медяник виконував роль римського центуріона, який керував процесією та супроводжував Ісуса на Голгофу. Учасник підготував автентичний римський одяг, відтворений за історичними зразками:

"У мене римський одяг, він називається лорика сегментата. Є інші ще варіанти, класи. Так одягалися римські легіонери. Туніка, як нижній такий одяг, є військовий ремінь, можна сказати, який захищає від того, щоб вітер не піднімав туніку. Є спеціальні такі речі, є меч у мене "Гладіус" по типу "Майнца".

Роман розповів, що римський центуріон командував військовими підрозділами та мав особливу місію в процесії з Ісусом Христом.

"Я граю римського центуріона — це людина, яка керувала якоюсь частиною військових, солдат, легіонерів. І саме керую процесією, яка буде ввести Ісуса Христа в останню путь. Ми рухаємось на Голгофу. Моє завдання – довести, попри спротив натовпу".

Особливістю цьогорічної реконструкції став показ античної моди. Учасники приділили особливу увагу деталям та історичній точності костюмів. Для створення образів використовувались автентичні технології фарбування тканин, історичні зразки прикрас та аксесуарів.

"Цьогоріч я не граю якусь певну роль, але у мене образ римської матрони — це дуже шанована жінка, яка була за тих часів. У мене абсолютно повністю реконструйований образ, навіть тканини до ниточки профарбовані античною технологією, як це все робили. Усе зшито, фібули античні, аксесуари, прикраси, взуття", — розповіла Марина Сердіченко.

Наталія Терехова, також учасниця реконструкції, представила на заході парфуми, створені за стародавніми рецептами. Вона пояснила, що такі аромати не лише мали приємний запах, але й виконували практичну функцію — відганяли комах:

"Аромати стародавні, того часу. Жінки зазвичай носили чи на шкіряній мотузці, чи на руці. Ці аромати відганяли комах і були такі дуже ароматні, на основі натуральних олій".

Наталія Терехова. Суспільне Одеса

В рамках реконструкції учасники також представили біблійні музичні інструменти. Наталія демонструвала ліру, а її костюм був створений на основі археологічних знахідок першого сторіччя нашої ери:

"Ми презентуємо 12 біблійних інструментів, у мене, наприклад, ліра. Мій образ – весь за знахідками, кожна деталь цього образу відтворює ту епоху першого сторіччя нашої ери. Наприклад, фібулки, які у мене заколоті — це за знахідками у Криму. Також ці прикраси за оригіналом зроблені", — додала Наталія.

Суспільне Одеса

Марина Сердіченко розповіла, що у підготовці взяли участь 120 людей, а в самій реконструкції — понад 300 костюмованих персонажів. Вона також відзначила, що кожен охочий мав можливість долучитися до реконструкції.

"Понад 300 костюмованих персонажів, 120 людей, які організовували, тому це дійсно вражає. І кожен мав можливість взяти участь і стати частиною цієї реконструкції. Цього року ми додали трошки більше локацій, таких як в'їзд Ісуса Христа до Єрусалиму".