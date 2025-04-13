Вогонь у квартирі в центрі Одеси приборкували 36 вогнеборців

Сьогодні вранці, 13 квітня, на вулиці Спиридонівській у Приморському районі міста виникло загорання міжкімнатної перегородки однієї з квартир на 4 поверсі, 4-х поверхового житлового будинку.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС в Одеській області.

Пожежники працювали за підвищеним номером виклику. Вони оперативно ліквідували пожежу. На щастя, ніхто не постраждав і не загинув. Причина пожежі та збиток – встановлюються. Від ДСНС залучались 8 одиниць техніки та 36 вогнеборців.