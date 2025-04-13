Вибухи пролунали в Одесі ввечері 13 квітня

О 21:48 було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили повідомили про скупчення безпілотників у Чорному морі, які прямували в бік Одещини. Згодом у місті зафіксовано серію вибухів.

О 22:11 в Telegram-каналі Командування Повітряних сил Збройних сил України з'явилося попередження, що в районі Одеси перебувають безпілотні літальні апарати. Тим часом мер міста Геннадій Труханов написав про серію вибухів, закликавши людей перебувати у безпечних місцях.

О 22:38 військові знову застерегли, що в районі Одесі помітили російський дрон.

Пошкоджена цивільна інфраструктура та автівки, є загорання. Над ліквідацією наслідків працюють усі відповідні служби.

Поранені отримали осколкові поранення та опіки.

Оновлення інформації триває…