Вибухи пролунали в Одесі ввечері 13 квітня
О 21:48 було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили повідомили про скупчення безпілотників у Чорному морі, які прямували в бік Одещини. Згодом у місті зафіксовано серію вибухів.
О 22:11 в Telegram-каналі Командування Повітряних сил Збройних сил України з'явилося попередження, що в районі Одеси перебувають безпілотні літальні апарати. Тим часом мер міста Геннадій Труханов написав про серію вибухів, закликавши людей перебувати у безпечних місцях.
О 22:38 військові знову застерегли, що в районі Одесі помітили російський дрон.
Пошкоджена цивільна інфраструктура та автівки, є загорання. Над ліквідацією наслідків працюють усі відповідні служби.
Поранені отримали осколкові поранення та опіки.
Оновлення інформації триває…
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