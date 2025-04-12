У Пересипському районі Одеси стався вибух — поліція вже розпочала кримінальне провадження

Подія сталася вчора, 11 квітня. Близько 20-ї години на спецлінію 102 надійшло повідомлення про вибух унаслідок підриву гранати в одній із квартир на вулиці Героїв Оборони Одеси. На місце події негайно прибули фахівці управління вибухотехнічної служби ГУНП в Одеській області та слідчо-оперативна група відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1.

У ході першочергових слідчих дій поліцейські встановили, що напередодні 36-річний місцевий житель познайомився на вулиці з 37-річним уродженцем іншої області і запросив його додому, дізнавшись, що йому нема де переночувати. У квартирі, де одесит мешкає з 19-річною цивільною дружиною, гість дістав гранату, яку приніс із собою, і висмикнув чеку.

Співмешканці встигли вибігти з оселі до того, як пролунав вибух, а підривач травмував ногу.

Під час перевірки житла на наявність вибухонебезпечних предметів поліцейські вилучили з місця події фрагменти, попередньо, протипіхотної уламкової ручної гранати ударно-дистанційної дії. Їх скеровано на експертизу.

Чоловіка затримано у процесуальному порядку. Згідно з попередніми медичними висновками, у момент вчинення злочину чоловік перебував у стані алкогольного та наркотичного спʼяніння. Раніше він вже потрапляв у поле зору правоохоронців через вчинення домашнього насильства, за яке був притягнений до адміністративної відповідальності. Нині слідчі кваліфікували його дії як незаконне придбання, зберігання та носіння боєприпасів без передбаченого законом дозволу.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру та обрання запобіжного заходу. В ході досудового розслідування, яке триває під процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси, поліцейські встановлюватимуть, де чоловік взяв боєприпас та чому його підірвав.

За скоєне правопорушнику загрожує до семи років увʼязнення.

Відділ поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1