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Комунальники міста працюють у посиленому режимі, щоб ліквідувати наслідки стихії в Одесі

редактор

В Одесі панує негода. Станом на 10:00 вітром повалено 18 дерев та великих гілок. Міські комунальні служби проводять роботи з ліквідації наслідків стихії.

Аварійні ситуації ліквідовують фахівці КП «Міськзелентрест» та працівники інших комунальних підприємств. Комунальники проводять розпил повалених дерев та їх вивезення, а також прибирання вулиць від сміття.

Отримуючи від диспетчера інформацію, комунальники негайно виїжджають за конкретними адресами для ліквідації наслідків.

Найперше фахівці КП «Міськзелентрест» звільняють від повалених дерев дороги, автомагістралі, пішохідні доріжки, а також прибирають дерева, які заважають проїзду до соціально значущих об'єктів.

Автолюбителів закликають не залишати автотранспорт на решітках дощоприймачів і в безпосередній близькості до них, це ускладнює роботу спецтехніки.

За прогнозами синоптиків, вдень в Одесі збережеться поривчастий вітер 19-24 м/с, значні опади, налипання мокрого снігу, видимість під час опадів 500-1000 м.

У зв'язку з несприятливими погодними умовами одеська мерія звертається до одеситів і гостей міста з проханням бути пильними, максимально обмежити переміщення і поїздки містом, особливо літніх осіб, дітей і вагітних жінок.

 

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