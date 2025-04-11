Фішинг під виглядом паркування: в Одесі викрили шахрайку

23-річна одеситка створила фейковий сайт оплати паркування з QR-кодом, який перенаправляв користувачів на фішингову сторінку. Люди вводили свої банківські дані, після чого зловмисниця знімала з рахунків гроші — всього 22 700 грн з п’яти жертв. Вона витратила кошти на себе.

Поліція вилучила техніку та висунула обвинувачення за шахрайство з використанням комп’ютерної техніки (ч. 4 ст. 190 ККУ). Жінка визнала вину і повернула кошти. Їй загрожує до 8 років ув’язнення.