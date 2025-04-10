Затримали «на гарячому»: 24-річний мешканець Одещини намагався переправити двох чоловіків через кордон
Молодика викрили співробітники Одеського райуправління поліції №2 разом із прикордонниками біля Біляївки. Вони зупинили автомобіль, у якому, окрім водія, були ще двоє пасажирів з інших регіонів України.
Попри запевнення водія, що він просто везе знайомих до родичів, слідчі з’ясували: він мав доставити їх до річки Дністер для подальшого незаконного перетину кордону. За це організатору мали сплатити по 2000 доларів з кожного.
Правоохоронці затримали чоловіка, вилучили транспорт і повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 332 ККУ. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід — нічний домашній арешт. Водночас встановлюються інші особи, причетні до організації схеми.
Пасажирам, які намагалися втекти з країни, прикордонники виписали адмінпротоколи та передали до центру комплектування для перевірки.
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