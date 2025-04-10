Геннадій Труханов перебуває з офіційним візитом у Німеччині

Одеський міський голова Геннадій Труханов перебуває з робочим візитом у місті Майнц (Федеративна Республіка Німеччина).

Мер Майнца Ніно Хаазе і мер Одеси Геннадій Труханов офіційно підписали угоду про встановлення партнерських відносин між двома містами.

Це рішення стало логічним продовженням співпраці, яка активно розвивалася з початку повномасштабного вторгнення. Його підтримали депутатські корпуси Одеси та Майнца.

Під час візиту сторони обговорили подальші напрямки співпраці в культурній і соціальній сферах, біоенергетиці, ІТ- та гуманітарних ініціативах.

«Незважаючи на складні часи, рухаємося вперед шляхом об’єднання та розвитку взаємодії», - наголосив Геннадій Труханов.

Мер Одеси подякував Майнцу за прихисток, наданий українцям з 2022 року, та сприяння їхній інтеграції в нові умови.

Зі свого боку мер Майнца Ніно Хаазе зазначив, що бачить в Одесі партнера з таким же динамічним розвитком, яким пишається Майнц, і висловив впевненість, що підписана угода відкриє нові можливості для обох міст.