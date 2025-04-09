Правоохоронці з’ясовують причини смерті 15-річної дівчини з Березівського району
Повідомлення про виявлення дівчинки без ознак життя у зашморгу на горищі приватного будинку надійшло на спецлінію 102 від її матері.
На місці працювала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Попередньо, подію кваліфіковано як самогубство. В ході досудового розслідування за результатами судово-медичної експертизи буде визначено остаточну причину смерті дитини.
Березівський районний відділ поліції Одещини
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