Новини Одеської області Одеські новини Події ТОП Новини 

Правоохоронці з’ясовують причини смерті 15-річної дівчини з Березівського району

редактор ,

 

Повідомлення про виявлення дівчинки без ознак життя у зашморгу на горищі приватного будинку надійшло на спецлінію 102 від її матері.

На місці працювала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Попередньо, подію кваліфіковано як самогубство. В ході досудового розслідування за результатами судово-медичної експертизи буде визначено остаточну причину смерті дитини.

Березівський районний відділ поліції Одещини

Добавить комментарий

Новости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews

Другие интересные новости: