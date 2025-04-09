День здоров’я пройде 10 квітня в медзакладах Одеси

10 квітня 2025 року в медзакладах Одеси проведуть День здоров'я.

Профілактична акція організована за підтримки Департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради та Одеського міського центру здоров’я.

Мета заходу — підвищення обізнаності населення Одеси щодо профілактики та раннього виявлення захворювань та запобігання їхнім несприятливим наслідкам, мотивація населення до здорового способу життя.

Цього дня медики запрошують усіх охочих звернутися до закладів охорони здоров’я та безоплатно пройти профілактичний огляд, а саме: виміряти артеріальний тиск, частоту пульсу, визначити рівень глюкози в крові, пройти ЕКГ-дослідження, отримати електронне направлення на лабораторні дослідження, за необхідності – консультацію вузьких спеціалістів.

Пройти профогляд можна за адресами:

1. Міська клінічна лікарня №1, консультативно-діагностичне відділення

вул. Болгарська, 38, 2-й поверх, кабінет № 227 — ЕКГ-дослідження та вимірювання артеріального тиску, з 8:00 до 14:00;

3-й поверх, клініко-діагностична лабораторія — визначення рівня глюкози в крові, з 8:00 до 10:00.

2. Міська лікарня № 5, консультативно-діагностична поліклініка

вул. Троїцька, 38, 3-й поверх, кабінет № 62, з 8:00 до13:00.

3. Міська лікарня № 8

Фонтанська дор., 110, поліклінічне відділення, 1-й поверх, кабінет № 103 - з 9:00 до 14:00; 2-й поверх, кабінет № 203 - з 9:00 до 14:00.

4. Міська клінічна лікарня № 10

вул. Олексія Вадатурського (Маршала Малиновського), 61а, 2-й поверх поліклінічного відділення, кабінет № 4, з 12:00 до 13:00.

5. Міська клінічна лікарня № 11

вул. Віталія Нестеренка (вул. Академіка Воробйова), 5г, консультативно-діагностичне відділення — 3-й поверх, кабінет № 33, з 9:00 до 13:00;

корпус № 9 лікарні — кабінет № 34, з 9:00 до 13:00.

6. Консультативно-діагностичний центр № 6

вул. Добровольців (вул. Маршала Говорова), 26а, 3-й поверх, кабінет терапевта № 302, з 9:00 до 14:00.

7. Консультативно-діагностичний центр № 20

вул. Левітана, 62, 3-й поверх, кабінет № 334, з 9:00 до 10:00;

8. Консультативно-діагностичний центр №29

вул. Академіка Заболотного, 32а, огляди сімейними лікарями:

1-й поверх, кабінет № 10 — з 8:00 до 14:00;

2-й поверх, кабінет № 12а — з 14:00 до 19:00; кабінет № 12б — з 14:00 до 17:00.

9. Центр первинної медико-санітарної допомоги №2

огляди сімейними лікарями з 8:00 до 20:00 за адресами:

пров. Обсерваторний, 8;

вул. Добровольців (вул. Маршала Говорова), 26;

вул. Сегедська, 16;

вул. Пастера, 56;

вул. Базарна, 77.

10. Центр первинної медико-санітарної допомоги №3

огляди сімейними лікарями з 8:00 до 19:00 за адресами:

Фонтанська дор., 30/32;

Фонтанська дор., 110;

вул. Сім’ї Глодан (вул. Ільфа та Петрова), 63/1;

пров. Рислінга (Ушакова), 9 ;

вул. Наукова (Шишкіна), 48/1;

Люстдорфська дор., 170;

вул. Юхима Геллера, 43.

11. Центр первинної медико-санітарної допомоги № 4

огляди сімейними лікарями з 9:00 до 17:00 за адресами:

вул. Левітана, 62, 2-й поверх, кабінети сімейних лікарів;

вул. Академіка Філатова, 7а, 2-й поверх, кабінети сімейних лікарів.

12. Центр первинної медико-санітарної допомоги № 5

огляди сімейними лікарями з 9:00 до 19:00 за адресами:

вул. Семена Палія, 58;

вул. Семена Палія, 88;

вул. Академіка Заболотного, 41а;

вул. Академіка Заболотного, 59/1;

вул. Давида Ойстраха, 7;

просп. Князя Володимира Великого (Добровольського), 159.

13. Центр первинної медико-санітарної допомоги № 16

огляди сімейними лікарями з 9:00 до 19:00 за адресами:

вул. Івана та Юрія Лип, 1;

вул. Житомирська, 2;

вул. Юхима Фесенка, 11;

вул. Бугаївська, 46;

вул. Болгарська, 38.

14. Центр первинної медико-санітарної допомоги №18

огляди сімейними лікарями з 9:00 до 16:00 за адресами:

вул. Героїв оборони Одеси, 52, 1-й поверх, кабінет № 19;

вул. Отамана Чепіги, 54, 1-й поверх, кабінет № 112;

вул. Торгова, 29/31, 1-й поверх, кабінет № 206.