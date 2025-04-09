10 квітня буде тимчасово змінено кінцеві зупинки деяких автобусів

У зв’язку з відзначенням у м. Одесі 81-ї річниці визволення м. Одеси від фашистських загарбників тимчасово будуть перенесені кінцеві зупинки міських автобусних маршрутів загального користування.

10 квітня 2025 року з 06:00 до 20:00

кінцеві зупинки автобусів №№ 203, 233 будуть перенесені в район бульвару Гетьмана Сагайдачного (Лідерсівського) ріг вул. Базарної (кінцева зупинка тролейбусного маршруту № 3).

Департамент транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради