В Одесі планують встановити сучасні вбиральні, доступні для людей з інвалідністю

Ініціативу обговорили на засіданні Ради безбарʼєрності під головуванням мера Геннадія Труханова.

Представили модель на дві кабінки, одна з яких пристосована для маломобільних груп. Вбиральня має антикорозійне покриття, автоматичне прибирання, сенсори руху, розблокування через 15 хвилин, кнопку виклику та оплату без готівки.

Пропонують встановити такі модулі на Соборній площі, у Міському саду, на Приморському бульварі та проспекті Українських Героїв.