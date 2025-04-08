Перевозив наркотики з Дніпра до Одеси: затримання на блокпосту

В Одесі затримали 20-річного жителя Дніпра, який перевозив психотропні речовини. Його автомобіль зупинили на поліцейському посту через підозру на сп’яніння, але водій відмовився від огляду, за що отримав адміністративний протокол та штраф 17 000 грн із позбавленням прав на рік.

Під час огляду авто поліцейські знайшли 140 згортків із психотропами. Також вилучено мобільний телефон як доказ. За попередніми даними, чоловік перевозив наркотики з Дніпра до Одеси та Миколаєва на замовлення невстановленої особи.

Йому оголошено підозру за ч. 3 ст. 307 КК України. Зловмиснику загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою без права застави. Розслідування триває.