Чоловік з Білгород-Дністровського району постане перед судом за підпал комбайна односельця, вчинений з метою помсти

Подія сталася в одному з сіл Успенівської територіальної громади. До поліції звернувся 47-річний місцевий житель та повідомив, що виявив пошкоджений вогнем свій комбайн, який залишив на ніч поблизу будинку.

Співробітникам сектору кримінальної поліції територіального відділення поліції знадобилось менш ніж годину, щоб встановити, що до події причетний 40-річний односелець заявника, який напередодні мав конфлікт з його сином і вирішив помститися молодикові, підпаливши сільгосптехніку родини.

Підпал зловмисник скоїв під час комендантської години, за порушення якої законодавством досі не передбачена відповідальність. На щастя, полум’я швидко самостійно згасло, пошкодивши лише колесо комбайна. Ніхто з людей не постраждав.

Поліцейські вилучили з місця злочину та у правопорушника речові докази, які скерували на експертні дослідження.

Як зазначив начальник відділення поліції № 1 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Андрій Мащенко, зібравши достатньо доказів, слідчі висунули фігуранту обвинувачення в умисному пошкодженні чужого майна, вчиненому шляхом підпалу, і обвинувальний акт за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України скерували до суду. За цей злочин чинним законодавством передбачене покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років.

Підтримувати обвинувачення в суді буде Білгород-Дністровська окружна прокуратура.

Білгород-Дністровський районний відділ поліції Одещини