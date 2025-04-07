Злочин за ґратами: ув’язнений обдурив дев’ятьох одеситів на тисячі гривень

31-річний зловмисник, неодноразово засуджений за крадіжки, наркозлочини та шахрайство, нині відбуває покарання — 5,6 років ув'язнення за крадіжку. Попри це, він не припинив злочинну діяльність: за три дні шахрай ошукав дев'ятьох містян на 31 500 грн, розмістивши в інтернеті фейкове оголошення про утеплення фасадів і вимагаючи передплату по 3500 грн.

Злочин викрили правоохоронці разом з працівниками Одеської виправної колонії. Ув'язнений, як встановили слідчі, обманював людей телефоном, після чого зникав з їхнього поля зору. У нього вилучили мобільний телефон, що містить докази. Йому повідомлено про підозру за ч.2 ст.190 ККУ — шахрайство, вчинене повторно. До чинного вироку можуть додати ще три роки позбавлення волі.