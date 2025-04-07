У Пересипському районі будують новий бюветний комплекс

У вересні 2024 року на замовлення Департаменту екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради розпочаті роботи з будівництва бюветного комплексу з артезіанською водою у сквері біля кінотеатру Зоряний».

Роботи проводяться з метою забезпечення мешканців Пересипського району міста Одеси альтернативним джерелом водопостачання.

Завершені роботи з буріння та облаштування артезіанської свердловини. Периметр санітарно-захисної зони артезіанської свердловини огороджено декоративним парканом.

Наразі підрядною організацією проводяться роботи з будівництва будівлі бюветного комплексу: встановлюється обладнання з доочищення води, облаштовується технічне приміщення для персоналу та організовується розподільчий пункт водопостачання.

На завершальній стадії знаходиться облаштування покрівлі будівлі. Крім того, тривають внутрішні оздоблювальні роботи в технічній будівлі бюветного комплексу: штукатурка стін, стяжка підлог, прокладання мереж та комунікацій та ін.

Також розпочаті підготовчі роботи з благоустрою прилеглої до бюветного комплексу території.

Будівництво бюветного комплексу планується завершити влітку 2025 року.