У Білгород-Дністровському оштрафували військового за спробу відбити у поліції свого брата-дезертира

Солдат спробував перешкодити поліцейським на блок-посту, який затримав його брата, який самовільно залишив частину.

Під час конфлікту обвинувачений розмахував штиковою лопатою, стукав нею по асфальту і вигукував образи на адресу співробітників поліції. Він також відчинив двері службової машини і намагався витягнути звідти брата.

Також він намагався спустити колесо поліцейської машини та встромив лопату між колесом та крилом, пошкодивши автомобіль, йдеться у судовому рішенні.

Суд призначив йому штраф у розмірі 17000 грн.