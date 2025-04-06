У Білгород-Дністровському оштрафували військового за спробу відбити у поліції свого брата-дезертира
Солдат спробував перешкодити поліцейським на блок-посту, який затримав його брата, який самовільно залишив частину.
Під час конфлікту обвинувачений розмахував штиковою лопатою, стукав нею по асфальту і вигукував образи на адресу співробітників поліції. Він також відчинив двері службової машини і намагався витягнути звідти брата.
Також він намагався спустити колесо поліцейської машини та встромив лопату між колесом та крилом, пошкодивши автомобіль, йдеться у судовому рішенні.
Суд призначив йому штраф у розмірі 17000 грн.
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