Справжня квітнева несподіванка: Одесу та область накрив снігопад

Несподівана весняна погода принесла в Одесу та область снігопад, нетиповий для квітня. Ще з ночі місто та дороги області засипало снігом, а з самого ранку вулиці вкриті щільним білим шаром.

Сніг ішов майже всю ніч і лише під ранок почав стихати. За словами синоптиків, аномалію спричинив активний циклон, що приніс із собою хвилю холодного повітря й опади. Температура в регіоні опустилася до +2°C, що є нетиповим для середини весни.

Жителі активно публікують фото та відео засніженого міста в соцмережах, коментуючи подію з подивом і захопленням. Прогнозується, що снігопад не триватиме довго, і вже найближчими днями температура почне зростати.

Однак цей день однозначно запам’ятається одеситам як один із найнеочікуваніших і найнезвичніших за останні роки.