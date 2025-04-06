Справжня квітнева несподіванка: Одесу та область накрив снігопад
Несподівана весняна погода принесла в Одесу та область снігопад, нетиповий для квітня. Ще з ночі місто та дороги області засипало снігом, а з самого ранку вулиці вкриті щільним білим шаром.
Сніг ішов майже всю ніч і лише під ранок почав стихати. За словами синоптиків, аномалію спричинив активний циклон, що приніс із собою хвилю холодного повітря й опади. Температура в регіоні опустилася до +2°C, що є нетиповим для середини весни.
Жителі активно публікують фото та відео засніженого міста в соцмережах, коментуючи подію з подивом і захопленням. Прогнозується, що снігопад не триватиме довго, і вже найближчими днями температура почне зростати.
Однак цей день однозначно запам’ятається одеситам як один із найнеочікуваніших і найнезвичніших за останні роки.
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