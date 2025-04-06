Одеса в жалобі разом з усією Україною

Сьогодні в Україні - День жалоби за жертвами атаки у Кривому Розі

4 квітня 2025 року російський агресор знову завдав жорстокого ракетного удару по Кривому Рогу.

Унаслідок атаки загинули 19 людей, серед них 9 дітей.

Постраждали близько 70 осіб, багато з яких перебувають у важкому стані.

Одеса в жалобі разом з усією країною. Сьогодні у місті приспущені державні прапори як символ скорботи, солідарності та підтримки родин загиблих і постраждалих.

Ми вшановуємо памʼять невинно вбитих. Наші думки з Кривим Рогом. У цей темний день ми разом.

Одеса з тобою, Кривий Ріг. Тримайтеся.