Одеса в жалобі разом з усією Україною
Сьогодні в Україні - День жалоби за жертвами атаки у Кривому Розі
4 квітня 2025 року російський агресор знову завдав жорстокого ракетного удару по Кривому Рогу.
Унаслідок атаки загинули 19 людей, серед них 9 дітей.
Постраждали близько 70 осіб, багато з яких перебувають у важкому стані.
Одеса в жалобі разом з усією країною. Сьогодні у місті приспущені державні прапори як символ скорботи, солідарності та підтримки родин загиблих і постраждалих.
Ми вшановуємо памʼять невинно вбитих. Наші думки з Кривим Рогом. У цей темний день ми разом.
Одеса з тобою, Кривий Ріг. Тримайтеся.
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