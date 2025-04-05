У Зеленогірській громаді чоловік викрав авто, щоб доїхати додому

У Зеленогірській громаді зловмисник викрав автомобіль ВАЗ, щоб не йти пішки додому. Машину поліція знайшла на околиці селища, а самого викрадача — 26-річного жителя Балтської громади з непогашеною судимістю — затримали того ж дня.

Чоловік скористався тим, що дверцята були незачинені, а машину завів, з’єднавши дроти. Автівка зламалась, і він залишив її, утікши з місця злочину.

Йому повідомлено про підозру за повторне незаконне заволодіння транспортом (ч.2 ст. 289 ККУ). Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою. Злочин карається до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ поліції № 1 Подільського РУП