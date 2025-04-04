У зв’язку з проведенням марафону 6 квітня в Одесі тимчасово обмежать рух транспорту

У неділю, 6 квітня 2025 року, на території дендропарку Перемоги заплановано проведення спортивно-масового заходу ІІ SEASIDE MARATHON ODESA.

У зв’язку з проведенням в Одесі легкоатлетичного марафону II SEASIDE MARATHON ODESA Департаментом транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради 6 квітня 2025 року з 07:00 до 15:00 будуть внесені зміни тимчасового характеру до схем руху міських маршрутів загального користування:

Тролейбусного маршруту № 7:

- у напрямку руху до вул. Новосельського - від 5-ї ст. Фонтанської дор. на Фонтанську дор., вул. Сегедську, просп. Лесі Українки, просп. Шевченка і далі за маршрутом;

- у напрямку руху до вул. Архітекторської - від вул. Пироговської на вул. Канатну, вул. Сегедську, Фонтанську дор., 5-ту ст. Фонтанської дор., просп. Адміральський і далі за маршрутом.

Тролейбусного маршруту № 9:

- у напрямку руху до вул. Рішельєвської - від 5-ї ст. Фонтанської дор. на Фонтанську дор., вул. Сегедську, просп. Лесі Українки, просп. Шевченка і далі за маршрутом;

- у напрямку руху до вул. Інглезі - від вул. Канатної на Італійській бульвар, вул. Середньофонтанську, вул. Пироговську, вул. Канатну, вул. Сегедську, Фонтанську дор., 5-ту ст. Фонтанської дор., просп. Адміральський і далі за маршрутом.

Автобусного маршруту № 115:

- у напрямку руху до Аркадії – від просп. Шевченка на просп. Лесі Українки, вул. Сегедську, Фонтанську дор., 5-0ту ст. В. Фонтану, вул. Артура Савельєва, пл. Десятого квітня (кінцева зупинка);

- у напрямку руху до сел. Цукрове - від пл. Десятого квітня на вул. Артура Савельєва, 5-ту ст. В. Фонтану, Фонтанську дор., вул. Сегедську, просп. Лесі Українки, просп. Шевченка і далі за маршрутом.

Автобусного маршруту № 146:

- у напрямку руху до вул. Давида Ойстраха - від 5-ї ст. В. Фонтану на Фонтанську дор., вул. Сегедську, просп. Лесі Українки, просп. Шевченка і далі за маршрутом;

- у напрямку руху до вул. Євгена Чикаленка - від просп. Шевченка на просп. Лесі Українки, вул. Сегедську, Фонтанську дор., 5-ту ст. В. Фонтану і далі за маршрутом.

Автобусного маршруту № 185:

- у напрямку руху до пл. Соборної - від 5-ї ст. Фонтанської дор. на Фонтанську дор., вул. Сегедську, просп. Лесі Українки, просп. Шевченка і далі за маршрутом;

- у напрямку руху до 411-ї батареї - від просп. Шевченка на просп. Лесі Українки, вул. Сегедську, Фонтанську дор., 5-ту ст. Фонтанської дор. і далі за маршрутом.

Автобусного маршруту № 198:

- у напрямку руху до Аркадії – від просп. Шевченка на просп. Лесі Українки, вул. Сегедську, Фонтанську дор., 5-ту ст. В. Фонтану, вул. Артура Савельєва, пл. Десятого квітня і далі за маршрутом;

- у напрямку руху до вул. Нежданової (онкодиспансера) - від пл. Десятого квітня на вул. Артура Савельєва, 5-ту ст. В. Фонтану, Фонтанську дор., вул. Сегедську, просп. Лесі Українки, просп. Шевченка і далі за маршрутом.

Автобусного маршруту № 242:

- у напрямку руху до вул. 28-ї бригади - від 5-ї ст. Фонтанської дор. на Фонтанську дор., вул. Сегедську, просп. Лесі Українки, просп. Шевченка і далі за маршрутом;

- у напрямку руху до ООМУ («Лікарні водників») - від просп. Шевченка на просп. Лесі Українки, вул. Сегедську, Фонтанську дор., 5-ту ст. Фонтанської дор., просп. Адміральський і далі за маршрутом.

Автобусного маршруту № 168:

- у напрямку руху до вул. Добровольців – від вул. Балтиморської на вул. Генуезьку, Аркадія, вул. Генуезьку, пл. Десятого квітня (кінцева зупинка);

- у напрямку руху до вул. 28-ї бригади – від пл.Десятого квітня на вул. Генуезьку, Аркадія, вул. Балтиморську і далі за маршрутом.

Департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху