В Одесі затримали іноземця, який вербував жінок для сексуальної експлуатації за кордоном

Поліція Одеси затримала 30-річного іноземця, який вербував жінок для сексуальної експлуатації за кордоном. Він розміщував оголошення про «високооплачувану роботу» та пропонував жертвам вигідні умови, приховуючи справжній характер діяльності. Зловмисника затримали під час передачі двох завербованих жінок для виїзду за кордон.

Йому повідомлено про підозру за ч. 1 та 2 ст. 149 КК України, що передбачає до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Слідство триває.