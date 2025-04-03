В Одесі кіберспорт стає частиною програми реабілітації ветеранів

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради продовжує розвивати систему реабілітації захисників України із залученням елементів адаптивного спорту. Зокрема, в одеській мерії відбулася нарада з питань профілактики та корекції стрес-асоційованих станів у військовослужбовців та ветеранів засобами оздоровчо-рекреаційної рухової активності та кіберспорту.

У заході взяли участь фахівці стаціонарних відділень та амбулаторної служби міста, зокрема: реабілітологи, фізичні терапевти, спортивні лікарі, неврологи, психологи, психотерапевти, а також представники міського Управління фізичної культури та спорту.

Керівник реабілітаційного відділу Департаменту Василь Рибак розповів про основні фізичні, психічні, неврологічні та когнітивні стани, які можуть бути поліпшені за допомогою методик кіберспорту та віртуальної реальності.

Також було зазначено, що спортивна діяльність і систематичні тренування позитивно впливають не лише на моторні функції, а й на ментальні здібності пацієнтів. Зокрема, стимулювання роботи мозку призводить до покращення когнітивних функцій, управління емоціями, поліпшення якості сну, розвитку сили волі та самодисципліни тощо.

Метою ініціативи є розробка комплексної програми профілактики та лікування стресових розладів з подальшою соціальною адаптацією. Для цього будуть використані міжнародні методики оздоровчої рухової активності, зокрема досвід США, Великобританії, Бельгії та Швейцарії, а також поєднання фізичних та віртуальних активностей у комплексних реабілітаційних програмах.

Запропоновано створити на базі медзакладів, які надають реабілітаційні послуги, робочі групи з впровадження кіберспорту. Всі заклади отримають єдині методичні рекомендації та зможуть включати кіберспорт до індивідуальних програм реабілітації з урахуванням персональних особливостей кожного пацієнта.

Очікуваними результатами впровадження кіберспорту в роботу відділень реабілітації міських медзакладів стануть: поліпшення фізичного стану учасників, зниження рівня стресу та тривожності, а також формування спільнот для соціальної підтримки через командну взаємодію в кіберспорті та інших групових активностях.

Також на зустрічі були присутні ветерани, які пройшли реабілітацію в медзакладах Одеси та поділилися своїм позитивним досвідом зі значного поліпшення стану здоров'я через адаптивний спорт. Крім того, було продемонстровано користування системами віртуальної реальності для осіб з інвалідністю.