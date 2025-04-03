Одеські скелелази успішно виступили на молодіжному чемпіонаті України

У місті Київ завершився чемпіонат України зі скелелазіння серед юніорів, молоді та юнаків (трудність).

Змагання на трудність - це подолання маршруту зі страховкою за допомогою мотузки та відтяжок, які встебуються в заздалегідь встановлені гаки. Мета — подолати весь маршрут до вершини, не навантажуючи мотузку або точки страховки. Переможці визначаються залежно від зачіпки, на якій вони зірвалися, часу проходження або попередніх результатів.

У молодіжному чемпіонаті взяли участь 107 спортсменів (39 дівчат, 68 хлопчиків) з 11 областей України.

Одесу на змаганнях представляли вихованці Комунального закладу спеціалізованої позашкільної освіти «СДЮСШОР зі скелелазіння» та КДЮСШ «Динамо».

У змаганнях серед юнаків (група U15) чемпіоном України став Тимур Гладких, у змаганнях серед дівчат (група U15) чемпіонкою стала Віра Гуцол.

Серед юніорок (група U17) перше місце виборола Катерина Лабунська.

Серед молоді (група U19) чемпіоном став Олександр Небога, Ксенія Дащенко здобула бронзову нагороду.

Всі спортсмени - вихованці Комунального закладу спеціалізованої позашкільної освіти «СДЮСШОР зі скелелазіння».

Підготували спортсменів тренери-викладачі Любов Зимова, Віктор Ремнєв та Олексій Кринецький.