Силовики затримали агента РФ, який виготовив вибухівку для підриву будівлі поліції на Одещині

Фігуранта підозрюють у тероризмі та взяли під варту. Йому загрожує довічне ув’язнення.

23 березня в будівлі поліції стався вибух: загинула жінка, яка принесла вибухівку, троє поліцейських поранені. СБУ кваліфікувала це як теракт.

Правоохоронці встановили, що вибухівку виготовив 44-річний уродженець Дніпропетровщини, завербований спецслужбами РФ. Він також підпалював автівки військових і готував новий теракт.

У нього вдома знайшли замаскований вибуховий пристрій. Йому оголосили підозру за ч. 3 ст. 258 ККУ, санкція – довічне ув’язнення з конфіскацією майна.