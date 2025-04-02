Одеситів запрошують пройти безкоштовну перевірку родимок

Третього квітня 2025 року в медзакладах Одеси проведуть День профілактики та раннього виявлення злоякісних новоутворень шкіри. Профілактична акція організована за підтримки Департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради та Одеського міського Центру здоров’я.

Цього дня сімейні лікарі та лікарі-дерматологи запрошують усіх охочих безоплатно пройти профілактичний огляд шкіри, перевірити родимки та отримати консультацію.

Актуальність заходу обумовлена високими показниками захворюваності на меланому та інші онкологічні хвороби шкіри в південних областях України через високу активність влітку ультрафіолетового опромінювання – провідного фактору ризику виникнення меланоми.

Щоб пройти безоплатний профілактичний огляд шкіри, 3 квітня необхідно звернутися до свого сімейного лікаря або до дерматологів за адресами:

1. Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2

огляди сімейними лікарями з 8:00 до 20:00 за вказаними адресами:

вул. Добровольців (Маршала Говорова) 26;

вул. Сегедська, 16;

вул. Базарна, 77;

вул. Пастера, 56;

пров. Обсерваторний, 8.

2. Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3

огляди сімейними лікарями з 8:00 до 19:00 за вказаними адресами:

Фонтанська дорога, 30/32;

Фонтанська дор., 110;

вул. Сім’ї Глодан (Ільфа та Петрова), 63/1;

пров. Рислінга (Ушакова), 9 ;

вул. Наукова (Шишкіна), 48/1;

Люстдорфська дор., 170;

вул. Юхима Геллера, 43.

3. Центр первинної медико-санітарної допомоги № 4

огляди сімейними лікарями з 9:00 до 17:00 за вказаними адресами:

вул. Левітана, 62, 2-й поверх, кабінети сімейних лікарів;

вул. Академіка Філатова, 7а, 2-й поверх, кабінети сімейних лікарів.

4. Центр первинної медико-санітарної допомоги № 5

огляди сімейними лікарями з 9:00 до 19:00 за вказаними адресами:

вул. Семена Палія, 58;

вул. Семена Палія, 88;

вул. Академіка Заболотного, 41а;

вул. Академіка Заболотного, 59/1;

вул. Давида Ойстраха, 7;

просп. Князя Володимира Великого (Добровольського), 159.

5. Центр первинної медико-санітарної допомоги № 16

огляди сімейними лікарями з 8:00 до 20:00 за вказаними адресами:

вул. Івана та Юрія Лип, 1;

вул. Житомирська, 2;

вул. Юхима Фесенка, 11;

вул. Бугаївська, 46;

вул. Болгарська, 38.

6. Центр первинної медико-санітарної допомоги № 18

огляди сімейними лікарями з 9:00 до 16:00 за вказаними адресами:

вул. Героїв оборони Одеси, 52, 1-й поверх, кабінет № 19;

вул. Отамана Чепіги, 54, 1-й поверх, кабінет № 112;

вул. Торгова, 29/31, 1-й поверх, кабінет № 206.

7. Консультативно-діагностичний центр №6

вул. Добровольців (Маршала Говорова), 26а, 3-й поверх, кабінет дерматолога № 312, з 10:00 до 14:00.

8. Консультативно-діагностичний центр № 20

вул. Левітана, 62, 4-й поверх, кабінет № 446, з 10:00 до 13:30;

6-й поверх, кабінет № 688, з 13:00 до 17:30; каб. № 689, з 10:00 до 12:00.

9. Консультативно-діагностичний центр № 29

вул. Академіка Заболотного, 13а, 1-й поверх, кабінет №10 — з 8:00 до 16:30; кабінет №11 — з 10:00 до 14:00; кабінет №16 — з 8:00 до 13:00.

10. Міська клінічна лікарня №1 консультативно-діагностичний центр

вул. Болгарська, 38, 1-й поверх, кабінет дерматолога № 116 — з 8:00 до 17:00;

кабінет дерматолога № 119 — з 08:00 до 17:40;

5-й поверх, кабінет онколога № 503 — з 15:00 до 19:00.

11. Міська лікарня № 5, консультативно-діагностична поліклініка

вул. Троїцька, 38, 1-й поверх, кабінет № 3, з 12:30 до 17:00.

12. Міська клінічна лікарня №10, діагностично-консультативний центр

вул. Олексія Вадатурського (Маршала Малиновського), 61а, 2-й поверх, кабінет № 10, з 12:00 до 14:00.

13. Міська клінічна лікарня № 11, консультативно-діагностичний центр

вул. Віталія Нестеренка (Академіка Воробйова), 5г, 2-й поверх, кабінет онколога № 26 — з 9:00 до 13:00; кабінет дерматолога № 28 — з 9:00 до 13:00.