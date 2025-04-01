В Одесі стартував сезон роботи фонтанів

Фахівці КП «Сервісний центр» 1 квітня запустили перший після зими фонтан – у Міському саду. Незабаром увімкнуть і фонтан на Театральній площі.

Цієї весни підготують до запуску 15 із 27 фонтанів міста. Процес розконсервації включає монтаж обладнання, перевірку, налаштування та миття чаш.

Деякі фонтани на зиму повністю запечатують – поки що таку практику застосовують у Міському саду, парку Шевченка та сквері Космонавтів. Через війну законсервовані ще 4 фонтани в зоні ЮНЕСКО.

У зимовий період фахівці двічі на тиждень прибирають чаші фонтанів і перевіряють їхню вентиляцію.