Рух транспорту по вулиці Карантинній (на відрізку між вулицями Троїцькою та Єврейською) обмежено до 31 грудня
У зв'язку з необхідністю завершення будівництва житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним гаражем за адресою: м. Одеса, вул. Єврейська, 3 продовжено тимчасове закриття руху автотранспорту по вул. Карантинній (на ділянці між вул. Троїцькою та вул. Єврейською).
Заборона руху на цій ділянці передбачена до 31 грудня 2025 року.
Відповідне розпорядження підписав Одеський міський голова.
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