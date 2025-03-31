В Одесі ветерани з інвалідністю можуть пройти безкоштовний курс водіння

В Одесі ветерани з інвалідністю можуть безоплатно навчитися водити автомобіль. Держава повністю оплачує навчання на спеціально обладнаних авто.

Проєкт реалізується за рахунок коштів бюджетної програми Мінветеранів у рамках ініціативи “Без бар’єрів”.

У межах цього проєкту створено зручну та якісну державну послугу з навчання керування автомобілем та отримання посвідчення водія на право керування транспортним засобом категорії «В» для людей з інвалідністю із порушенням опорно-рухового апарату.

Навчання проводиться в автошколі, що діє на базі Одеського державного університету внутрішніх справ. У закладі створені всі умови для інклюзивного доступу до навчання та перенавчання кожного громадянина без винятків.

Хто має право на отримання послуги?

Право на отримання послуги з професійної адаптації за рахунок коштів державного бюджету відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 21.06.2017 № 432 мають:

- особи, які звільняються або звільнені з військової служби;

- з числа ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, члени сімей таких осіб;

- члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни;

- члени сімей загиблих (померлих) захисників та захисниць України;

- постраждалі учасники Революції Гідності;

- військовослужбовці (резервісти, військовозобов’язані, добровольці Сил територіальної оборони) Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, військовослужбовці військових прокуратур, поліцейські, особи рядового, начальницького складу, військовослужбовці Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, Державної кримінально-виконавчої служби, співробітники Служби судової охорони, інших утворених відповідно до законів військових формувань, які брали безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією рф проти України, та члени їхніх сімей (на період дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення чи скасування).

Загальна тривалість навчання – 11 тижнів. Іспит складається у сервісному центрі МВС на транспортному засобі з ручним керуванням.

В Одесі направлення на проходження професійної адаптації можна отримати, звернувшись до Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради.

За детальною інформацією щодо отримання цієї послуги звертатися до Управління з питань соціальної підтримки ветеранів Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. Косовська, 2Д (Єдине вікно ветерана) або за телефоном: (048) 705 18 40.