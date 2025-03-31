Поліція затримала грабіжника, який напав на 15-річну дівчину
Затримали 27-річного злочинця, який вихопив телефон у підлітка та втік. Він вже мав судимість за майнові злочини та перебував під слідством за шахрайство.
Гаджет вартістю 9500 грн вилучено як доказ. Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою. За грабіж в умовах воєнного стану фігуранту загрожує до 10 років ув’язнення.
Розслідування триває під керівництвом прокуратури.
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