Більше ніж 400 одеситів пройшли обстеження легень

Минулого тижня в медзакладах Одеси провели профілактичну акцію до Всеукраїнського дня боротьби із захворюванням на туберкульоз. Цього дня всі охочі могли безоплатно пройти флюорографічне або рентгенологічне обстеження і таким чином перевірити здоров'я легень.

У Дні профілактики та ранньої діагностики захворювання на туберкульоз загалом взяли участь 410 осіб, які пройшли рентгенологічне або флюорографічне профобстеження. Це дозволило вперше виявити 35 випадків захворювань органів дихання, зокрема: 4 випадки підозри на туберкульоз, 16 випадків бронхіту, 12 випадків пневмонії та 3 випадки емфіземи.

Усі пацієнти з виявленою патологією органів системи дихання направлені на консультацію та дообстеження до лікарів медичних закладів первинної та вторинної ланки.

За підтримки Департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради та Одеського міського центру здоров’я на базі медзакладів міста регулярно проводяться профілактичні акції, спрямовані на попередження та раннє виявлення різноманітних захворювань. Минулого року в міських Днях здоров'я взяли участь понад 40 000 одеситів.