Слідчі передали до суду справу про крадіжку товару на пів мільйона гривень

Одеські слідчі завершили досудове розслідування щодо 24-річного чоловіка, якого обвинувачують у крадіжці товару на 550 тисяч гривень з магазину верхнього одягу.

За даними поліції, підозрюваний, працюючи продавцем, протягом п’яти місяців потайки виносив товар та продавав його за заниженими цінами, привласнюючи виручені кошти.

Чоловік визнав провину, пояснивши свої дії браком грошей. Йому інкримінують крадіжку в умовах воєнного стану, що передбачає покарання до восьми років позбавлення волі. Матеріали справи передані до суду.