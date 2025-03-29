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Одеситам нагадують про перехід на літній час

редактор

 

На території України діє час другого часового поясу (київський час) із щорічним переведенням годинникової стрілки.

Переведення годинників на зимовий і літній час відбувається: в останню неділю березня о 03:00 на 1 годину вперед, в останню неділю жовтня о 04:00 на 1 годину назад.

У 2025 році перехід на літній час відбудеться в ніч із суботи, 29 березня, на неділю, 30 березня. Потрібно перевести годинники о 3 годині ночі на 1 годину вперед (тобто з 03:00 на 04:00).

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Перехід на зимовий час регламентований Постановою Кабінету Міністрів №509 "Про порядок обчислення часу на території України" від 13 травня 1996 року.

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