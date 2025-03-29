Міський голова підписав розпорядження про закінчення опалювального періоду 2024 – 2025 років.

Так, закінчення опалювального періоду відбудеться 31 березня 2025 року.

Керівникам підприємств усіх форм власності, на балансі яких перебувають системи центрального опалення, необхідно забезпечити їх відключення.

Комунальному підприємству «Теплопостачання міста Одеси», керівникам підприємств інших форм власності, а також керівникам підприємств, на балансі яких перебувають системи центрального опалення та гарячого водозабезпечення, доручено розпочати виконання планових робіт з ремонту теплового господарства відповідно до затвердженого графіка.

Закінчення опалювального періоду проводиться згідно з ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010, пунктом 8 Правил надання послуги з постачання теплової енергії, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 830, пунктом 4 розділу Х Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 10 грудня 2008 року № 620/378.