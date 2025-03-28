Одеська клінічна лікарня № 10 поповнилася новим обладнанням для проведення операцій

Триває оснащення закладів охорони здоров'я Одеси сучасним обладнанням у межах реалізації Міської цільової програми «Здоров'я».

Для міської клінічної лікарні №10 за кошти муніципального бюджету Одеси придбано нове устаткування для проведення оперативних втручань на сучасному рівні. Зокрема, лікарня отримала нове ультразвукове обладнання для ендоскопічної візуалізації, проведення лапароскопічних операцій, безтіньові операційні світильники, хірургічні столи з додатковими аксесуарами.

Міська клінічна лікарня № 10 проводить широкий спектр ендоскопічних та малоінвазивних хірургічних втручань, що є мінімально травматичними для пацієнта, зменшують ризик післяопераційних ускладнень і забезпечують швидке відновлення.

Медична допомога надається в рамках державної програми медичних гарантій за відповідними угодами з Національною службою здоров'я України.