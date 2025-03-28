Одеситів запрошують взяти участь у благоустрої міста
У суботу, 29 березня, з 10:00 розпочнеться масштабний загальноміський суботник за такими локаціями:
- уздовж всієї вул. Успенської,
- на Французькому бульварі, 23-52,
- Миколаївській дорозі, 301/1,
- у парку Преображенському.
Одеситів
Водіїв попереджають: з 9.00 до 12.00 рух на вищезазначених вулицях може бути ускладнено.
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