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Одеситів запрошують взяти участь у благоустрої міста

редактор

 

У суботу, 29 березня, з 10:00 розпочнеться масштабний загальноміський суботник за такими локаціями:

- уздовж всієї вул. Успенської,
- на Французькому бульварі, 23-52,
- Миколаївській дорозі, 301/1,
- у парку Преображенському.

Одеситів запрошують долучитися до благоустрію міста.

Водіїв попереджають: з 9.00 до 12.00 рух на вищезазначених вулицях може бути ускладнено.

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