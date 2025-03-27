В Одесі викрили майстерню з переробки зброї: затримано 42-річного чоловіка

Правоохоронці затримали 42-річного одесита, який у своєму гаражі переробляв макети зброї на бойові зразки та продавав їх.

Чоловіка викрили під час збуту зброї за 39 тисяч гривень. Поліція та СБУ провели 10 обшуків, вилучили зброю, боєприпаси, обладнання та гроші.

Йому висунули підозру за незаконне зберігання, переробку та збут вогнепальної зброї (ст. 263-1, 263 ККУ). Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави 908 400 грн. Підозрюваному загрожує до 7 років ув’язнення. Слідство триває.