Фейкове пограбування: як боржник хотів уникнути повернення $40 000

26-річний житель Харківщини повідомив поліції, що на трасі Одеса-Рені його зупинили троє чоловіків у військовій та поліцейській формі, які нібито забрали в нього $40 000.

Слідчі встановили, що заявник вигадав злочин, щоб уникнути повернення боргу. Насправді він позичив гроші у знайомих, витратив їх, а повернути не зміг, тож інсценував пограбування.

Поліцейські зібрали достатньо доказів, щоб повідомити йому про підозру за завідомо неправдиве повідомлення про злочин (ч.1 ст. 383 ККУ). Чоловіку загрожує до двох років позбавлення волі. Слідство триває.

Білгород-Дністровського районний відділ поліції