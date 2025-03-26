Одеситів запрошують безкоштовно пройти обстеження легень

У медзакладах Одеси 27 березня 2025 року проведуть День профілактики та раннього виявлення туберкульозу.

Профілактичну акцію організовано за підтримки Департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради та Одеського міського центру здоров’я до Всеукраїнського дня боротьби із захворюванням на туберкульоз.

Цього дня всі охочі можуть безоплатно пройти флюорографічне або рентгенологічне обстеження за адресами:

1. Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2

пров. Обсерваторний, 8, 2-й поверх, кабінет № 23, з 9:00 до 15:00;

вул. Пастера. 56, 2-й поверх, кабінет № 26, з 9:00 до 13:00.

2. Консультативно-діагностичний центр № 6

вул. Добровольців, 26а, 6-й поверх, рентгенкабінет № 608, з 8:00 до 13:00 та з 14:00 до 19:00.

3. Консультативно-діагностичний центр № 29

вул. Академіка Заболотного, 32а, 1-й поверх, кабінет № 8 — з 8:00 до 17:30; кабінет № 8а — з 8:00 до 15:00; кабінет № 8б — з 9:00 до 13:00.

4. Міська клінічна лікарня №1, консультативно-діагностичні відділення

вул. Болгарська, 38, 7-й поверх, кабінет № 714, з 8:00 до 14:00;

вул. Івана та Юрія Лип, 1, 3-й поверх, кабінет № 54, з 8:00 до 14:00;

вул. Житомирська, 2, 2-й поверх, кабінет № 218, з 8:00 до 14:00.

5. Міська лікарня № 5, консультативно-діагностична поліклініка

вул. Троїцька, 38, 2-й поверх, кабінет № 25, з 9:00 до 17:00.

6. Міська лікарня № 8

Фонтанська дор., 110, стаціонарний корпус, 4-й поверх, рентгенологічне відділення, з 9:00 до 14:00.

7. Міська клінічна лікарня № 10

вул. Олексія Вадатурського, 61а, вхід № 1, кабінет № 2, з 15:00 до 16:00.